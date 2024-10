FOTO MN - "Kolossal Milan, gli anni 2001-2009", il nuovo libro di Giuseppe Pastore

vedi letture

Nei prossimi giorni il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore presenterà il suo nuovo libro dedicato interamente al Milan, "Kolossal Milan", nel quale verranno ripercorsi gli anni di Carlo Ancelotti alla guida del club rossonero, ovvero dal 2001 al 2009.

Nell'interessantissima quarta di copertina si può leggere: "Se il Milan sfacciato e irruento di Arrigo Sacchi era la Tesi, se il Milan maturo e manageriale di Fabio Capello era l'Antitesi, il Milan di Carlo Ancelotti è la Sintesi: estetico ma anche pragmatico, spettacolare ma anche concreto, ancorato a una difesa spesso inespugnabile - ancora la migliore al mondo, capitanata dall'incrollabile Maldini - e impreziosito da una nuova parata di campioni italiani e stranieri, che si danno il cambio tra il campo e la panchina: Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Kaká, Shevchenko, Crespo, Inzaghi, fino alle comete Ronaldo e Ronaldinho e al giovanissimo Pato. Un Milan talmente forte da dissipare ciò che nessuno riteneva possibile, una finale condotta per 3-0 all'intervallo e poi persa ai rigori nella drammatica notte di Istanbul; ma in grado anche di conquistare due Champions incredibili, vinte contro ogni pronostico, battendo gli antichi rivali bianconeri ed esorcizzando i nuovi fantasmi del Liverpool. Tutto si tiene in questo ciclo colossale che s intreccia, ancora una volta, con la storia d'Italia e le vicende politiche e personali di Silvio Berlusconi, l'uomo che ha cambiato l'immagine e la sostanza del club. Con il suo ritmo incalzante e spregiudicato, Giuseppe Pastore, grande narratore e formidabile milanologo, tesse insieme cronache di partite ormai entrate nella leggenda, aneddoti, curiosità, colpi di scena, citazioni cinematografiche, per raccontarci l'epopea dell'ultimo squadrone italiano capace di dominare in Europa, protagonista di un altro decennio di «bel giuoco»; un Milan fenomenale che, in forme nuove, rinnova le gesta del Milan «col sole in tasca» degli anni Ottanta e Novanta".