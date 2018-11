La squadra di Gennaro Gattuso nel corso della stagione sta cambiando diversi moduli alla ricerca dell’assetto migliore. Secondo voi quale dovrebbe essere lo schieramento tattico definitivo per il Milan? Quale dei tanti moduli provati dall’allenatore convince di...

Dopo la sconfitta maturata ieri contro l’Atalanta, il Milan Primavera di Alessandro Lupi tornerà in campo contro l’Inter, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Questo il programma completo del prossimo turno: Chievo Verona-Genoa...

Dopo l’infortunio di Musacchio, che si aggiunge a quello di Caldara, il Milan ha accelerato la ricerca di un difensore. I rossoneri hanno messo nel mirino Benatia, il quale, nei giorni scorsi, ha esternato tutto il suo malcontento per il poco spazio avuto alla...

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Bruno Longhi, noto giornalista sportivo. Con lui, abbiamo parlato delle tre vittorie di fila dei rossoneri, del lavoro di Gattuso, della prossima partita di campionato contro la...

A.C. Milan S.p.A. e F.C. Internazionale Milano S.p.A. comunicano di aver sottoscritto un protocollo d’intesa per sancire la volontà di lavorare assieme al progetto realizzazione di uno stadio moderno e all'avanguardia. Un impianto adeguato...

Altra partita, altra ecatombe. Ormai al Milan è più facile contare i calciatori sani che quelli acciaccati. Il numero dei rossoneri che riposano malvolentieri sui lettini dell’infermeria continua a crescere in maniera esponenziale e la situazione sta dive...

Berlusconi: "Due milioni e mezzo di tifosi rossoneri ce l'hanno con me per aver passato il club a Yonghong Li"

Sky - Milan-Juventus: Calabria non sta ancora bene, gioca Abate

Milan-Juventus, il bilancio in Serie A

Pulcini 2009, vittoria del Milan per 4-0 sull'Ausonia

Sky - Ultimo dubbio risolto: contro la Juventus giocherà Calhanoglu e non Laxalt

Castillejo verso una maglia da titolare: lo spagnolo non gioca titolare dal 30 settembre

Higuain vs Ronaldo, numeri a confronto

MN - Romagnoli, questa sera la presenza numero 100 in Serie A con il Milan

Under 13, Feralpi Salò-Milan 0-7

Ielpo: "Milan, per vincere contro la Juve ti serve la partita perfetta. San Siro darà la spinta giusta"

Serie A, la classifica in attesa di Milan-Juve: Roma a quota 19, Atalanta balzo europeo

acmilan - Miglior gol in Milan-Juve: vince Sheva

Gandini: "Brava Roma! Ora a San Siro per il Milan"

Caputi: "Milan-Juventus è un esame per i rossoneri, si può perdere ma bisogna vedere come"

Milan, ancora nessun rigore concesso in stagione

De Bellis: "L'assenza di Biglia pesa perché il Milan non ha un'alternativa"

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Calhanoglu e Abate titolari, out Calabria e Laxalt

Bonucci a Sky: "Sorpreso di essere in panchina, queste gare mi esaltano. La motivazione di Allegri è stata..."

Galliani a Sky: "Il Milan mi manca tantissimo, ma la vita non è cambiata. Higuain? Grande attaccante"

Zambrotta: "Ecco i due Milan-Juve che non dimenticherò mai"

Zapata a MTV: "Cerchiamo di dare il meglio in ogni partita. Juventus? Una partita che si prepara da sola. Higuain è tra i più carichi"

Scaroni a Sky: "Top Player al Milan? C'è, si chiama Higuain. San Siro è casa nostra, ma non escludiamo alternative"

Zambrotta a MTV: "Milan in crescita. Sfida emozionante tra due squadre che giocano un ottimo calcio"

Dida a MTV: "Con Gattuso la squadra è sempre carica. Higuain non deve dimostrare nulla"

Milan-Juve, la Sud celebra i suoi cinquant'anni: "1968-2018: è passato tanto tempo, non ti ho lasciato mai"

Milan-Juventus 0-1, Mandzukic porta in vantaggio i bianconeri

Chiellini al 45': "Buona partita, ma non siamo stati perfetti"

Higuain, sesto rigore fallito in Serie A

Milan-Juventus, il dato sugli spettatori: in quasi 75mila a San Siro

Milan-Juventus 0-1, doppio cambio nei rossoneri: entrano Laxalt e Borini per Calhanoglu e Abate

FOTO MN - La coreografia della Curva Sud per Milan-Juventus

Milan-Juventus 0-2, rigore dubbio non assegnato al Milan

E' stata dedicata alla celebrazione dei cinquant'anni d'esistenza della Curva Sud la coreografia organizzata dal tifo rossonero in occasione di Milan-Juventus. Questo lo scatto, firmato Daniele Mascolo per MilanNews.it.

QUALE MODULO PER IL MILAN?

