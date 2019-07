Mikael Silvestre è appena arrivato a Casa Milan per portare avanti i discorsi per Luan Capanni, trequartista brasiliano classe 2000 che era stato in sede rossonera anche la scorsa settimana. Il giocatore piace al Milan per rinforzare il settore giovanile. Il giocatore è andato in scadenza a giugno con la Lazio.