FOTO - Nuovo striscione contro RedBird e Cardinale: "Yankee torna a casa e salva il Milan"

Oggi a Milano, in via Alcide De Gasperi, è stato esposto un nuovo striscione contro RedBird e Gerry Cardinale da parte di alcuni tifosi milanisti: "Yankee torna a casa e salva il Milan" il messaggio con cui viene chiesto ancora una volta al numero uno del fondo americano di vendere il club di via Aldo Rossi. Si tratta solo dell'ultimo di una serie di striscioni e cartelloni che sono stati appesi in giro per Milano nelle ultime settimane contro la proprietà statunitense del Milan.