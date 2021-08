FOTO - Real Madrid-Milan, porte aperte al Wörthersee Stadion: presenti diversi Milan Club

Manca poco al fischio d'inizio di Real Madrid-Milan, amichevole fascinosa e speciale anche perché al Wörthersee Stadion di Klagenfurt non ci sono le porte chiuse. In Austria non ci sono restrizioni e sono previsti circa 30mila tifosi giunti allo stadio per seguire dal vivo questo match dal sapore di Champions League. Presenti anche diversi gruppi del tifo rossoneri che hanno immortalato il momento: nella foto sottostante troviamo il Milan Club Zero49.