FOTO - Season Review - 24 settembre 2020: Milan più forte della sfortuna e colpo di fulmine

Leao indisponibile, Rebic infortunato, Ibrahimovic positivo al Covid. Il Milan arriva alla sfida col Bodo/Glimt con seria preoccupazione, privo di tutte le sue principali bocche di fuoco. Il centravanti scelto da Pioli è Colombo, unico a disposizione vista la sopracitata moria. Come se non bastasse, la sfida di mette subito in salita con il gol di Junker al 15'. A rimettere le cose a posto ci pensa Calhanoglu dopo appena un minuto, un messaggio forte e chiaro da colui che è diventato l'altro leader offensivo della squadra. Poi arriva il gol di Colombo e la doppietta del turco, ma non è finita. Al 55' un giovane norvegese segna il bellissimo gol del definitivo 3-2. Quel ragazzo è Jens Petter Hauge: per il Milan, che già lo seguiva, è un colpo di fulmine, tanto da acquistarlo ed ufficializzarlo pochi giorni dopo.