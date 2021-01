FOTO - Season Review - 9 febbraio 2020, un derby sfortunato ma significativo

9 febbraio, Inter-Milan. Un derby perso solitamente sarebbe un ricordo da cancellare in una stagione, eppure quella gara, ormai risalente a dieci mesi fa, ha significato molto nella stagione rossonera. Primo big match del 2020 dopo le tante sconfitte dei mesi precedenti, un avvio da sogno e di assoluto dominio in campo, con uno 0-2 letale tra il 40' e il 45' con Rebic e Ibrahimovic. Una gara che è cambiata a causa l'invenzione di Brozovic al 50' e i successivi minuti da incubo, con prima il pari di Vecino e poi il 3-2 di De Vrij. Una delusione cocente, vero, ma che ha insegnato tanto alla compagine rossonera, come dimostrato nei mesi successivi e nella stracittadina di ottobre.