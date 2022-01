FOTO - Season Review - Maggio 2021: Stadium espugnato, Champions conquistata a Bergamo, il sostegno dei tifosi

Maggio 2021 è stato un mese emozionante e pieno di soddisfazione per tutto il mondo Milan. Nonostante l'ottimo campionato disputato la squadra veniva da un periodo poco felice che aveva messo a rischio la posizione Champions in classifica. I rossoneri però non mollano, e con due grandi partite conquistano la qualificazione nella massima competizione europea.

9 maggio 2021, il Milan espugna per la prima volta nella sua storia lo Juventus Stadium. E lo fa con un 3-0 netto, arrivato con 3 gol meravigliosi: il tiro a giro sotto il sette di Brahim Diaz nel secondo tempo, il folle tiro da fuori di Rebic che finisce all'incrocio e lo stacco imperioso di Tomori che sovrasta di testa Chiellini e de Ligt, non lasciando scampo a Szczesny.

23 maggio 2021, il Milan va a Bergamo per giocarsi l'accesso alla prossima Champions League. Vincendo i rossoneri ottengono la qualificazione senza doversi preoccupare per i risultati di Juventus e Napoli. E la squadra di mister Pioli non fallisce: 0-2 su un campo difficilissimo grazie ad una prestazione di alto livello e alla doppietta di Kessie su rigore. Il Milan è secondo in classifica e torna in Champions League dopo 7 lunghi anni!

31 maggio 2021, la Curva Sud si riunisce nel piazzale di fronte Casa Milan per ringraziare squadra e dirigenti. Maldini ringrazia e avvisa: "È solo l'inizio".