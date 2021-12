FOTO - "Sempre con te sarò". La coreografia della Curva Sud per Milan-Liverpool

Milan-Liverpool, ultima giornata del girone B di Champions League. È una di quelle notti che giocatori e tifosi sognano: le speranze qualificazione dei rossoneri sono risicate, ma i ragazzi di mister Pioli possono fare la storia contro un avversario fortissimo. Il popolo milanista ha risposto ovviamente presente e San Siro è andato sold out (nel rispetto dei limiti imposti a causa della situazione covid): questa sera ci sono ben 57 mila tifosi pronti a sostenere la squadra. Anche la Curva Sud ha voluto rendere omaggio ai ragazzi e all'importanza della serata con una coreografia che recita: "Sempre con te sarò".

Our twelfth man is always with us 😍#MilanLiverpool #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/KB5CqaHYHU