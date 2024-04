FOTOGALLERY MN - Tutte le immagini dalla rifinitura di questa mattina a Milanello

vedi letture

Torna l'Europa League. Siamo nella vigilia della sfida tra Milan e Roma, che segnerà la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La gara si giocherà domani sera a San Siro, alle ore 21. Per i rossoneri sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per indirizzare fin da subito il doppio confronto. Questa mattina il Milan si è allenato a Milanello nella consueta sessione di rifinitura aperta anche alla stampa. Clima disteso e tutta la rosa, fatta eccezione per Pobega e Kalulu, a disposizione di Stefano Pioli.

Di seguito, tutte le immagini raccolte dagli inviati di MilanNews.it in occasione della rifinitura di questa mattina.