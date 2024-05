Theo saluta Giroud: "Grazie per tutto quello che hai fatto per il club e per questa squadra. Ci mancherai moltissimo"

Theo Hernandez ha pubblicato una storia su Instagram per salutare Olivier Giroud che contro Torino e Salernitana giocherà le sue ultime due partite con la maglia del Milan. Il terzino ha scritto: "Grazie per tutto quello che hai fatto per il club e per questa squadra. Ci mancherai moltissimo fratello, buona fortuna per la tua nuova avventura".

Queste le parole di Giroud per annunciare il suo addio al Milan: "Sono qua per dirvi che giocherò le mie due ultime partite al Milan. Io vado a continuare la mia carriera in MLS. Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto nel Milan in questi tre anni. E' il momento giusto per dirlo. Scusa sono un po' emozionato, ma la mia storia con il Milan finisce quest'anno ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore".