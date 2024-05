Gasperini: "La Juve, come Inter e Milan, vede rispecchiata la classifica"

Un furioso Massimiliano Allegri è stato espulso dall’arbitro Maresca nel finale della sfida contro l’Atalanta in Coppa Italia, col tecnico livornese che ha sfoggiato una delle sue classiche scenette da minuti finali di partita, con tanto di cravatta lanciata e camicia sganciata.

Uscendo dal terreno di gioco, poi Allegri ha puntato la tribuna e gridato un eloquente “Dov’è Rocchi?”, in riferimento al designatore Gianluca Rocchi e sull'episodio è tornato anche Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, al termine della gara: "Non mi è sembrato un episodio così... Probabilmente la tensione dei minuti l'ha fatto sbarellare un po', è andato in escandescenza: a volte a noi allenatori capita.

La Juve? Quando ci abbiamo giocato contro abbiamo sempre visto questa Juventus. Ognuno ha le sue idee ma la Juve è una squadra forte, loro come Inter e Milan vedono rispecchiata la classifica. Poi ci siamo noialtre tutte vicine... La Juve è una squadra di fascia più alti e ha quei giocatori di quel tipo. L'Atalanta però può cercare di riavvicinarsi ancora di più. La partita è stata equilibrata, non ho visto queste distanze".