Francia '19, Italia-Brasile, le formazioni ufficiali: Giacinti titolare in attacco

Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida fra Italia e Brasile, ultima gara del Girone C, in campo questa sera alle 21 a Valenciennes. Fra le azzurre la novità è rappresentata da Valentina Giacintiche gioca al fianco di Bonansea e Girelli in avanti. La milanista, capocannoniere dell'ultima Serie A, è stata preferita a Mauro e Sabatino. In mezzo al campo torna Galli ed esce Bergamaschi, mentre in difesa è confermata la linea a quattro vista contro la Giamaica.

Novità anche nel Brasile che deve fare a meno di due pedine importanti come Formiga, squalificata, e Andressa Alves, infortunata. Vadao sceglie il 4-2-3-1 (che può diventare un 4-5-1 in fase difensiva) con Marta trequartista centrale alle spalle di Cristiane, mentre sulle fasce agiranno Ludmila e Debinha. In mezzo al campo Andressinha affianca la rossonera Thaisa. Tutto confermato anche qui in difesa. Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-1-2):Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Bonansea, Giacinti. A disposizione: Marchitelli, Pipitone, Bergamaschi, Fusetti, Boattin, Tucceri, Parisi, Rosucci, Serturini, Tarenzi, Sabatino, Mauro. Ct Milena Bertolini

Brasile (4-2-3-1): Barbara; Leticia Santos, Monica, Katheleen, Tamires; Thaisa, Andressinha; Ludmila, Marta, Debinha; Cristiane. A disposizione: Leticia, Aline, Poliana, Daiane, Tayla, Camila, Beatriz, Luana, Raquel Fernandes, Geyse. Ct Vadao.