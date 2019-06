Francia '19, le ultime su Italia-Brasile: ballottaggio Mauro-Sabatino in attacco

Questa sera alle ore 21:00 (diretta Sky Sport e Rai Uno) l'Italia femminile scenderà in campo contro il Brasile per l'ultima gara del Girone C con la possibilità di conquistare il primo posto del girone e un accoppiamento agli ottavi più morbido almeno sulla carta.

Alle verdeoro di Vadao mancherà la colonna Formiga, che con sette mondiali disputati ha segnato un nuovo record assoluto per il calcio, che dovrebbe essere sostituita da Andressinha. Al suo fianco la milanista Thaisa con le solite Andressa Alves e Debinha esterne molto offensive. In avanti il tandem sarà quello formato da Marta, recordwomen di marcature in un Mondiale (16 come il tedesco Miro Klose), e la bomber Cristiane. In difesa tutto confermato con Katheleen e Monica centrali, Tamires e Leticia Santos esterne davanti a Barbara.

Quasi tutto deciso anche nelle fila dell'Italia con Bergamaschi che dovrebbe riposare lasciando spazio in mezzo al campo al ritorno di Galli, autrice di una doppietta contro la Giamaica, al fianco delle confermate Giugliano e Cernoia. In difesa Bartoli e Guagni terzini con la solita coppia Gama-Linari a protezione di Giuliani. In attacco la ct Bertolini non farà a meno di Bonansea e Girelli, mentre è ancora da scegliere a chi affidare la terza maglia: Mauro appare favorita su Sabatino.

Queste le probabili formazioni:

Italia (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano; Girelli; Bonansea, Mauro. Ct: Bertolini

Brasile (4-4-2): Barbara; Leticia Santos, Katheleen, Monica, Tamires; Andressa Alves, Thaisa, Andressinha, Debinha; Cristiane, Marta. Ct: Vadao