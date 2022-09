Francia, Deschamps ancora in dubbio sulla convocazione di Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno scudetto da protagonista e un avvio di campionato da grande attaccante, Olivieri Giroud, 35 anni, sta vivendo una nuova giovinezza in rossonero. Il numero 9 sta letteralmente tenendo sulle sue spalle il peso dell'intero attacco del Milan, soprattutto viste le assenze di Rebic, Origi e Ibrahimovic. Anche nella Serie A 22/23 solo gol importanti e da tre punti: Bologna, Inter e Sampdoria le sue vittime finora.

Nonostante l'ottimo periodo di forma Deschamps non ha ancora deciso se convocarlo o meno per la prossima tranche di match internazionali, a partire dalla prossima settimana: secondo Telefoot la decisione del ct francese, complice anche il miglioramento delle condizioni di Benzema, non è ancora arrivata. Difficile quindi che Giroud venga poi chiamato per il Mondiale del prossimo novembre.