Francia, Deschamps: "Giroud sta facendo di tutto per esserci al Mondiale"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Intervistato da TeleFoot, il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato di Giroud e della possibile convocazione del rossonero per il Mondiale di novembre: "Dal momento in cui chiamo Olivier, lui sa benissimo, e gliel'ho detto, che avrà tempo per giocare. È sempre stato utile alla squadra francese. Mondiale? Se lo sapessi già... Non si tratta di lui nello specifico, perché non ho tutti i dati... Ma sta facendo di tutto, in ogni caso, per esserci".