Francia, Deschamps su Maignan: "Assente dall'allenamento ieri? Solo una precauzione..."

vedi letture

Tre giorni dopo la vittoria per 4-1 contro Israele in Ungheria, l'allenatore della Francia Didier Deschamps ha dichiarato al canale televisivo TF1 che ci saranno “alcuni cambiamenti” nell'undici titolare contro il Belgio a Bruxelles domani

La garanzia. "Questa Nations League deve servirci a questo scopo. Contro l'Italia abbiamo fallito, ok, ma contro il Belgio abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo in un mini campionato. Abbiamo battuto il Belgio in casa. Siamo in una gara a tre, lunedì avremo una partita importante. Camavinga? Può fare di meglio (ride ndr)! No, è stato anche molto bravo! A parte il contrasto... Un errore intelligente".

Quanto agli ultimi aggiornamenti e ai tasselli mancanti contro Israele, Deschamps ha dichiarato in data odierna: “Abbiamo ancora una seduta oggi pomeriggio allo stadio, quindi potremo fare il punto su coloro che hanno giocato giovedì". Riguardo Mike Maignan e Aurélien Tchouaméni, risparmiati ieri in allenamento, invece ha scherzato: "Da ieri (sabato, ndr) non li ho più visti, stanno dormendo (sorride, ndr). Non ci sono state particolari preoccupazioni, visto che è la seconda giornata...è più che altro una precauzione”. Quanto alla riconferma di Tchouaméni come capitano vista la mancanza di Mbappé: "Se sta bene e gioca, sarà il capitano", le parole riprese da L'Equipe.