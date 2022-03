Francia, Giroud ancora in gol: è a -3 reti dal record di Henry

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Con il gol siglato ieri nell'amichevole contro il Sudafrica - il secondo consecutivo in questa pausa per le nazionali - Olivier Giroud si porta a sole tre lunghezze dal record di reti della nazionale francese detenuto da Thierry Henry, 51. In questa sosta il bomber del Milan sembra essersi riconquistato la fiducia di Deschamps: chissà che Titì non venga agganciato nei prossimi mesi...