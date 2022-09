Francia, Giroud: "È sempre un piacere giocare qui. Non vedo l'ora che arrivi domani"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, convocato dal ct Didier Deschamps per le due sfide di Nations League, ha voluto caricare i tifosi francesi in vista del match di domani contro l'Austria. "È sempre un piacere giocare qui" - ha scritto il numero 9 del Milan. "Non vedo l'ora che arrivi domani" ha poi concluso l'ex-Chelsea in un post pubblicato su Instagram.