Francia, i convocati per le sfide contro Kazakistan e Finlandia: c'è anche Theo Hernandez

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha reso noto la lista dei giocatori convocati per le sfide contro Kazakistan e Finlandia, valide per le qualificazioni ai Mondiale del 2022: nell'elenco dell'allenatore francese è presente anche il terzino rossonero Theo Hernandez. Non sarà disponibile invece Mike Maignan, ancora ai box dopo l'operazione al polso.