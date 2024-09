Francia, Maignan dopo il ko contro l'Italia: "È una sconfitta che fa male"

Mike Maignan, intervenuto ieri sera in zona mista dopo la partita contro l'Italia, ha commentato così la sconfitta della sua Francia per 3-1: "È una sconfitta che fa male. E' stata una giornata brutta, abbiamo trovato una grande squadra che si è difesa bene. Non possiamo chiudere tutte le partite con la porta inviolata. Io l'ho presa male, il gruppo l'ha presa male".

Lunedì la Francia affronterà Israele: "Dobbiamo riprenderci subito - ha spiegato il portiere del Milan -. Quello che viene detto nello spogliatoio resta tra noi. Ne discuteremo domani (oggi, ndr). Non c'è bisogno di preoccuparsi. Quando perdiamo una partita, non è la fine del mondo. Abbiamo tutti un ruolo da giocare in campo. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, la squadra francese deve vincere. Non cercheremo scuse, ci metteremo in discussione e andremo avanti" riporta RMC Sport..