Francia, nessun allarme per Maignan e Theo: i due salteranno la Germania

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina non dovrebbero essere preoccupanti le condizioni di Mike Maignan e Theo Hernandez che, nella giornata di ieri, non si sono allenati con il gruppo della nazionale francese. Per il portiere terapie e scarico in palestra di routine mentre per il terzino da smaltire una lieve contusione. Salteranno la sfida contro la Germania (non torneranno a Milanello) ma dalla Francia assicurano che non c'è da preoccuparsi. Essendo un'amichevole è probabile che l'avrebbero saltata in ogni caso.