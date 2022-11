Francia, Theo ha creato 9 occasioni nelle prime due partite: può battere un record...

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Theo Hernandez ha creato ben 9 occasioni in due partite ai Mondiali in Qatar, ovvero 4.5 a partita. L'ultimo difensore a crearne un numero così alto è stato Darijo Srna (Croazia) ai Mondiali di Germania 2006, che in tre partite ne creò 10. Il record per un difensore risale all'edizione del 1966: 13 per Francisco Arce (Paraguay) con 4.3 a partita. Dati riportati da Opta.