Francia, Theo Hernandez continua a non essere convocato da Deschamps

Theo Hernandez non è stato convocato per l'ennesima volta con la Francia. Deschamps ha diramato la lista dei giocatori chiamati per la pausa per le nazionali di metà novembre e il nome del terzino rossonero continua a non essere presente. Il classe 1997 in passato aveva rifiutato la convocazione con la Francia U21, perchè aspettava una chiamata da parte della Spagna, che però non è mai arrivata. Sorride il Milan, dunque, che potrà far riposare il numero 19 dopo la partita di questa sera contro il Lille e quella di domenica contro il Verona.