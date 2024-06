Francia, Theo Hernandez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo

Nessun problema per Theo Hernandez che, dopo che ieri si era allenato solo per una parte dell'allenamento, oggi è tornato a lavorare regolarmente con il resto dei compagni di squadra della Francia. Lo riferisce RMC Sport che aggiunge che la formazione di Didier Deschamps si sta alleando allo stadio di Paderborn davanti a quattro mila persone in vista del primo impegno agli Europei contro l'Austria (lunedì alle 21).

Il terzino del Milan avevo preso un colpo al ginocchio sinistro nell'amichevole contro il Canada e così per precauzione gli è stata risparmiata una parta della seduta di ieri. Oggi Theo Hernandez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.