Francia, verso la titolarità i tre rossoneri nell'ultima amichevole prima di Euro2024

vedi letture

Questa sera alle ore 21.15, presso lo stadio di Bourdeaux, la nazionale francese disputerà la sua ultima amichevole in preparazione ai Campionati Europei che si giocheranno in Germania nel prossimo mese. A sfidare la squadra allenata da Didier Deschamps sarà il Canada che invece sarà impegnato nella Copa America in programma negli Stati Uniti. Secondo quanto riferisce L'Equipe nella formazione titolare di questa sera contro i nordamericani, dovrebbero scendere in campo come titolari tutti e tre i rossoneri convocati per i transalpini.

In campo atteso anche Olivier Giroud che sostituisce un Kylian Mbappè non al meglio della condizione e che per questo non verrà rischiato a pochi giorni dagli Europei. Di seguito la probabile formazione della Francia:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Kantè, Camavinga; Dembelé, Griezmann, Thuram; Giroud. All. Deschamps.