Frosinone-Milan 0-0: i rossoneri non sanno più segnare, Donnarumma decisivo

Il Milan non riesce più a vincere e nemmeno a segnare. La formazione di Gattuso è uscita dal Benito Stirpe con un deludente zero a zero. I rossoneri hanno colpito un palo nel primo tempo e sono andati vicino al vantaggio in un paio di occasioni, ma senza un super Donnarumma i rossoneri avrebbero perso. Il portiere rossonero si è infatti distinto in un intervento miracoloso su Ciano in pieno recupero. Lo stesso Ciano si è visto annullare un gol col VAR nel corso del primo tempo a causa di un fallo su Calhanoglu sulla ripartenza dell'azione.