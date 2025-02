Fuorigioco di De Vrij: era da annullare il gol di Arnautovic. Ma il VAR non se ne é accorto

L'Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia ma rimangono dubbi sulla regolarità o meno del gol del momentaneo 1-0 segnato da Marko Arnautovic e in aria di vizio di De Vrij, in posizione di fuorigioco.

Questa l'analisi fatta dall'ex arbitro Graziano Cesari, moviolista di Sport Mediaset: "In area ci sono Dumfries e Rovella che si trattengono, uno tiene il braccio e l'altro la maglia, è reciproco. Però c'è De Vrij in posizione di fuorigioco. Corre verso il centro del campo e il grande caso è questo e se disturba o no la visuale del portiere della Lazio. Lui si disinteressa e non vuole partecipare al gioco, ma è sulla linea di visione del portiere. E il regolamento ne parla. La domanda è se Mandas vede o meno partire il pallone calciato da Arnautovic. Avrei preferito che il VAR Chiffi fosse stato più presente e richiamasse il direttore di gara Fabbri alla revisione. La sensazione che ho è che non se ne siano neanche accorti per quanto bello era il gol e perché nessuno ha protestato".