Furlani a Sky: "In estate si è dormito poco, ma per una buona causa. Saremo sempre disciplinati finanziariamente"

Giorgio Furlani, AD del Milan, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Dortmund-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

L’emozione del tifoso Furlani che è AD del Milan: “Non direi ex tifoso ma tifoso ancora. Grandi emozioni, è un bellissimo stadio. Bella tifoseria la loro, ancora più bella la nostra che è qua numerosa. Per me è una grande fortuna essere in questo ruolo, ma c’è anche un grande senso di responsabilità: bisogna fare bene”.

Sul nuovo stadio del Milan a San Donato: “È da 5 anni che sono coinvolto e che ci battiamo per avere uno stadio nuovo, il Milan ha bisogno di uno stadio nuovo per essere competitivo costantemente a livello europeo. Vai in giro ed impari dagli altri per implementare. Noi stiamo andando avanti su San Donato, speriamo che lo stadio nuovo del Milan sia una realtà nei prossimi anni”.

Che estate è stata nel costruire la squadra? “Si è dormito poco quest’estate, ma per buone ragioni. C’è un gruppo di lavoro, non solo io in particolare. Lavoriamo bene a Casa Milan, lavoriamo bene con lo staff tecnico, prendiamo decisioni di gruppo. Per ora tutto bene, vedremo a giugno”.

Il Milan arriva all’utile di bilancio rimanendo competitivi. Sarà la vostra stella polare in futuro oppure ci potranno essere opportunità di stanziare extra budget in caso di opportunità di mercato e creare così un po’ di debito? “Cinque anni fa quando sono arrivato il Milan si trovava in una situazione finanziaria disastrosa. Non vogliamo che si ripeta, saremo sempre disciplinati da questo punto di vista. Credo che come abbiamo fatto vedere non vuol dire che non saremo competitivi sul campo”.