Furlani speaker ad Abu Dhabi all'evento di Investopia: le date dell'intervento

vedi letture

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, compare tra i relatori dell'evento Investopia 2024 che si terra negli Emirati Arabia, ad Abu Dhabi, i prossimi 28 e 29 febbraio 2024. Insieme a lui altri 14 relatori. Sul sito di Investopia si legge questo circa l'evento: "Investopia è una piattaforma con sede negli Emirati Arabi Uniti che connette la comunità globale degli investimenti con opportunità di investimento nelle nuove economie. È un ecosistema che si basa sullo spirito dinamico e immaginativo degli Emirati Arabi Uniti, ma va molto oltre. È progettato per coloro che desiderano beneficiare dell'economia futuristica unica degli Emirati Arabi Uniti e della sua posizione come polo di investimenti per alcuni dei mercati in più rapida crescita al mondo. Investopia è stata lanciata nel 2021 da Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, e S.E. Abdulla Bin Touq AlMarri, Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti. Nelle sue prime due edizioni, Investopia ha riunito più di 3000 partecipanti provenienti da 58 paesi diversi, oltre 500 dirigenti di alto livello e istituzioni finanziarie rappresentanti più di 500 miliardi di Asset under Management. Inoltre, Investopia ha ospitato una serie di Global Talks che hanno riunito investitori internazionali e leader aziendali a New York, Ginevra, Milano, New Delhi, Mumbai, Il Cairo, Rabat e L'Avana".

E poi si prosegue così: "Investopia 2024 si terrà presso il St. Regis Abu Dhabi- Saadiyat Island Resort il 28 e 29 febbraio 2024. Sotto il tema "Frontiere Economiche Emergenti: Investire nei Settori di Crescita della "Nuova Economia", i visionari, leader e investitori più ambiziosi del mondo si riuniranno per condividere le loro ultime riflessioni sulle opportunità nelle nuove economie che segneranno l'economia globale nel prossimo decennio. Ti invitiamo a unirti a questa comunità in crescita e a diventare parte del futuro a Investopia. Coinvolgiti con le ultime riflessioni sulle opportunità di investimento globali e sulle tendenze future. Goditi un accesso senza precedenti ai principali stakeholder globali e ai leader della crescita negli Emirati Arabi Uniti e amplia il tuo pensiero e la tua rete di contatti in questo evento di due giorni. Investopia.ae".