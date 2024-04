Furlani su Pioli: "È da inizio stagione che lo si critica a ogni sconfitta. Quest'anno ha fatto bene. Roma e Inter decisive? Non si giudica da una partita, vedremo come andrà a finire la stagione"

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è ospite di “Supertele”, il talk show di Dazn del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Ecco le dichiarazioni del plenipotenziario milanista che parla di diversi temi che riguardano il campo, il mercato e lo sviluppo economico del club. Prima una parola sulla settimana che aspetta il Milan: "Settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti che affrontiamo come ottimismo. Incrociamo le dita".

Su Pioli:

"C'è questo essere perennemente sotto i riflettori. E' da inizio stagione che la critica al mister si accende dopo ogni partita non vinta. Quest'anno ha fatto bene e siamo focalizzati sul finale di stagione. E' una persona squisita, con la quale si lavora molto bene e posso dire che siamo fortunati a lavorare con lui. Non si può giudicare un allenatore su una partita, ma si valuta su una stagione intera. Vedremo come andrà a finire la stagione, ma siamo fiduciosi".