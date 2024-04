Furlani sul mercato: "Cerchiamo di migliorare la squadra, quest'anno andremo più mirati. Ecco quali sono i nostri criteri"

vedi letture

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è ospite di “Supertele”, il talk show di Dazn del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Ecco le dichiarazioni del plenipotenziario milanista che parla di diversi temi che riguardano il campo, il mercato e lo sviluppo economico del club. Prima una parola sulla settimana che aspetta il Milan: "Settimana chiave sia da tifoso sia da dirigente. Sono due partite importanti che affrontiamo come ottimismo. Incrociamo le dita".

Sul mercato

“La filosofia è quella di migliorare la squadra. L‘anno scorso abbiamo fatto un lavoro di parecchi cambiamenti perchè era necessario cambiare un po’ la squadra, quest’anno sará un lavoro più mirato perchè le basi ci sono. non è giusto dire che noi puntiamo solo ai giovani o ad una tipologia nello specifico. il lavoro che facciamo come fanno le altre società, è guardare vari criteri. quando analizziamo potenziali acquisti, partiamo dallo scouting ovviamente che è importantissimo, ci sono i dati di cui si parla tanto che ci aiutano nella scelta - un ingrediente importante anche se non fornisce da solo la soluzione –, si guarda la storia medica e la personalità del giocatore, oltre ovviamente al tema finanziario. questi sono tutti elementi per scegliere un giocatore, anche se non ci sono caratteristiche necessariamente in partenza che ti dicono solo di questo o quel tipo”.