Furto e paura a casa Hernandez, sui social i tifosi esprimono la loro solidarietà a Theo e Zoe

Nella serata di ieri la famiglia di Theo Hernandez ha subito una brutta disavventura: la villa del terzino rossonero è stata rapinata da una banda di malviventi intorno alle ore 21:00: era presente la compagna del giocatore Zoe Cristofoli, in casa con il figlio di sei mesi. Momenti di grande paura, che per fortuna non hanno avuto conseguenze fisiche sui presenti.

Nella giornata di oggi sono davvero tantissimi i messaggi sui social dei tifosi del Milan, a cui ovviamente si aggiunge l'intera redazione di MilanNews.it, che esprimono la loro vicinanza e la loro solidarietà alla famiglia Hernandez per l'accaduto.