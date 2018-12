Furto subito da Paolo Scaroni: rubata valigetta con 10.000 euro in pieno centro a Milano

Secondo quanto riportato da TgCom, nella giornata di ieri, Paolo Scaroni ha subito un furto in pieno centro a Milano. Al presidente del Milan è stata rubata una valigetta con 10.000 euro al suo interno. Scaroni si era allontanato dall'auto per un impegno, lasciando la valigetta in macchina, dove era comunque presente l'autista. Il ladro ha aperto la portiera, impossessandosi della valigetta e fuggendo. L'uomo alla guida è sceso per inseguirlo, ma una donna, probabilmente una complice, lo ha bloccato durante la corsa. I due ladri sono riusciti a scappare salendo su un bus in zona largo Augusto, abbandonando la valigetta priva del denaro, lasciando oggetti personali e documenti.