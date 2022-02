Futuro Belotti, per ora non decollano le piste Milan e Inter

Il futuro di Andrea Belotti non sarà al Torino visto che l'attaccante ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Negli ultimi mesi si è parlato anche delle piste che portano a Milan e Inter, ma per ora non c'è nulla di concreto. Anzi, come riferisce il Corriere di Torino, al momento sia i rossoneri che i nerazzurri sembrano cercare altri profili, con il Gallo in fondo alla lista sia di Maldini che di Marotta.