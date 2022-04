Futuro da ct dell'Italia? Ancelotti: "Ci ho pensato a volte, ma mi piace la vita di tutti i giorni"

MilanNews.it

Carlo Ancelott, tecnico del Real Madrid, si è così espresso in conferenza pre Chelsea sul suo possibile approdo sulla panchina della Nazionale: "Ci ho pensato a volte, ho avuto l'opportunità nel 2018 con l'Italia, ma devo essere onesto, mi piace la vita di tutti i giorni, non solo le partite ogni qualche mese. Il lavoro dell'allenatore è il più bello del mondo ma senza partite non è così. Le gare ti danno l'occasione di vivere emozioni come quella di domani in Champions League. Anche se si soffre molto è lo stesso, lavorare giorno per giorno è quello che amo fare e finché non cambierò questa idea non allenerò una Nazionale. L'esperienza con l'Italia nel 1994 al Mondiale è stata spettacolare, ma non voglio lavorare solo tre giorni all'anno".