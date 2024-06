G.B. Olivero: "A Fonseca servirà protezione della società. E' il momento di Ibra"

Lo sbarco di Paulo Fonseca in rossonero è sempre più vicino. Il tecnico portoghese, reduce da due stagioni con buoni risultati al Lille in Francia, è pronto per essere ufficializzato quale nuovo tecnico del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, il comunicato ufficiale della società dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì. Una scelta che il club ha preso da diverse settimane e che di certo alimenterà polemiche, soprattutto tra i tifosi che si aspettavano un allenatore dal curriculum più pesante. A parlare di Fonseca in rossonero ci ha pensato Giovan Battista Olivero sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Il pensiero di G.B. Olivero su Fonseca questa mattina sulla rosea: "A Fonseca serviranno l’aiuto e la protezione della società, che dovrà mostrarsi più forte rispetto a quanto accaduto nel momento in cui la sollevazione popolare bruciò la candidatura di Lopetegui. La competitività di un club non può prescindere da un gruppo dirigenziale con idee chiare e la capacità di scegliere e tutelare le persone giuste nei ruoli chiave. Maldini difese Pioli quando Rangnick stava preparando il trasloco e il premio fu lo scudetto. Adesso è il momento di Ibra. Con tutto il rispetto per Furlani, sarà lo svedese a dover fare da parafulmine per il nuovo allenatore e anche da guida tra i viali alberati di Milanello".