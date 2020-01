G. B. Olivero su Piatek: "Si è trovato in una realtà più grande di lui"

G. B. Olivero, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Piatek: "I tifosi del Milan che hanno avuto la fortuna di applaudire i grandissimi campioni e adesso hanno ritrovato Ibrahimovic che comunque è di un’altra dimensione rispetto a Piatek, credo che abbiano anche un pochino di sensibilità nei confronti di un giocatore che non sta facendo bene, ormai non gioca proprio più, ma che si è ritrovato in una realtà più grande di lui e più difficile di quanto si sarebbe ipotizzato. Il suo inizio al Milan non era stato così disastroso, un po’ di gol nei sei mesi che ha giocato nel Milan li aveva anche fatti. Poi è chiaro che serve altro e serve di più, soprattutto serve un giocatore più completo. Magari meno specialista nell’area di rigore ma più dentro il gioco della squadra. Detto ciò ha comunque buone qualità che probabilmente andrà a mettere a disposizione di un’altra squadra, senza ovviamente pensare ovviamente che Piatek sia qualcosa in più di un buonissimo attaccante":