G. Galli: "A Jovic sta mancando la fame. Tanto vale far giocare Camarda"

Giovanni Galli, grande ex di Milan e Fiorentina che si affronteranno sabato sera a San Siro, è stato intervistato dalla versione online della Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati anche quello dell'attacco rossonero e in particolare di Luka Jovic che si sta dimostrando poco utile alla causa: per questo Galli vedrebbe bene addirittura il giovanissimo Francesco Camarda. Le sue parole: "Luka aveva dimostrato di avere tutto per essere un grande giocatore. Quando è arrivato in Serie A, ho pensato: ‘Ok può essere un gran colpo, ma deve recuperare la fame’. In questi ultimi anni gli sta mancando, non saprei nemmeno dire se è una questione mentale o fisica, ma sembra un altro rispetto al talento ammirato in Germania.

Di lui non abbiamo visto nulla. Se il Milan lo recupera può contare su un elemento importante, ma se la situazione non cambia tanto vale far giocare un ragazzo come Camarda. Potrebbe essere un’occasione per buttarlo dentro con meno responsabilità. Non può esserci un vuoto così dietro a Giroud".