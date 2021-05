G. Galli: "Donnarumma è l'idolo dei tifosi, il capitano e può diventare una bandiera. Fossi in lui rimarrei al Milan"

Intervenuto ai microfoni de "Il Giornale.it", Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha commentato così la situazione rinnovo di Donnarumma: "Non so come potrà gestire questa cosa la società ma credo che il giocatore abbia dichiarato in ogni sede il suo amore per il Milan ma fermo restando gli interessi economici del procuratore io sono del parere che toccherà a lui fare l'ultima scelta. Io fossi nel ragazzo rimarrei al Milan perché sei l’idolo dei tifosi, il capitano, tutti ti vogliono bene, puoi continuare la tua crescita e diventare una bandiera. Se vai altrove e investono su di te e poi fai qualche errore ti criticano, magari al Milan non è così. Deve essere il ragazzo a decidere e non l’agente, alla fine è sua la carriera e deve decidere lui se restare o andare via. Mi auguro per lui e per il Milan che alla fine resti".