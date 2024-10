G.Galli: "Per me Leao è un grande talento inespresso e che va a corrente alternata"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna di Libero, l'ex portiere Giovanni Galli ha parlato di Milan, della traballante posizione di Paulo Fonseca in panchina e di quello che manca a questa squadra, ovvero una componente "italiana". Queste le sue dichiarazioni:

Il Milan resta però una squadra forte:

"La rosa è competitiva ed è stato fatto un mercato importante. Abraham è un bel colpo e Pavlovic è molto forte, anche se adesso non sta giocando. Theo resta un gran giocatore, anche se sta vivendo un momento complicato. Mi auguro sia soltanto una fase passeggera come capita all'interno di una carriera. Troppo nervoso? Lui è il capitano e deve dare l'esempio. Per Leao invece conosciamo la sua indole ormai. Per me è un grande talento inespresso e che va a corrente alternata. Mi sta simpatico: quando si mette in testa di fare il calciatore vero, fa la differenza, ma ha atteggiamenti a volte indisponenti. Si dice sempre che tanto maturerà, ma intanto gli anni passano ...".