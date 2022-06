G. Galli: "Traorè? Lo seguo dal 2015. Il meglio di sé lo ha fatto vedere nella posizione di esterno alto sinistro"

MilanNews.it

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato del Diavolo ai microfoni della Gazzetta dello Sport, toccando più argomenti, fra cui anche il mercato. Ecco le sue parole:

Cosa ci dici di Traorè del Sassuolo?

“Siamo nel 2015, ai tempi ero il responsabile dell’area tecnica della Lucchese. Un mio amico venne a salutarmi in città e mi disse: ‘Pranziamo insieme, ho qui con me due ragazzi molto molto talentuosi, un classe 2000 e un 2002, te li farei vedere’. Erano Hamed Traorè e Amad Diallo: li portai ad allenarsi con il gruppo dei ‘99 della Lucchese e rimasi sbalordito. Feci un po’ di telefonate e trovai chi era interessato, Empoli e Atalanta. Oggi Hamed è un giocatore da 25-30 milioni, e Diallo è stato pagato 40 milioni dal Manchester United”.

I rossoneri pensano a lui come alternativa a Renato Sanches, sulla trequarti o eventualmente a centrocampo.

“Partiamo da una premessa: un trequartista non si inventa dal nulla, specialmente perché parliamo di un ruolo che è cambiato moltissimo negli anni. Avendo seguito Traorè con attenzione in queste stagioni, sono convinto che il meglio di sé lo abbia fatto vedere nella posizione di esterno alto sinistro, grazie anche al grande lavoro di Dionisi. Traorè ha corsa, resistenza, attacca benissimo la profondità ed è molto forte nell’uno contro uno. La facilità che ha nel puntare la porta è una qualità che non dovrebbe perdere. Non so se spostandolo in una posizione più centrale possa essere altrettanto devastante: dovrà imparare a giocare spalle alla porta, a giocare in diagonale, penso che per fare di Hamed un vero trequartista occorra lavorarci su per un po’. Probabilmente Maldini avrà visto nel giocatore delle potenzialità anche in quella posizione”.

Da esterno non avrebbe la strada chiusa da Leao?

“Il Milan giocherà ad alto livello in tre competizioni, e Pioli avrà bisogno di tutti i suoi giocatori. È impossibile pensare che tutti giochino sempre. Avete visto Tonali? Un anno fa sembrava finito in seconda fila, quest’anno si è conquistato un ruolo da protagonista anche grazie alle rotazioni nel centrocampo”.