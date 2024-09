G. Galliani contro Calhanoglu: "Da qualche anno sta trasformando il derby di Milano nel derby di Istanbul"

Gianluca, il figlio di Adriano Galliani, si è scagliato contro Hakan Calhanoglu con un post sul suo profilo LinkedIn, dopo la provocazione del giocatore turco nelle ore precedenti al derby poi vinto dal Milan. Il messaggio è intitolato: "SAREBBE ORA DI SMETTERLA". Questo il pensiero di Gianluca Galliani: "C’è una cosa che ho sempre amato della nostra città Milano ed è la civiltà con cui i tifosi di AC Milan e FC Internazionale Milano affrontano il Derby. Posso personalmente testimoniare che in tantissimi anni di Milan non mi è mai capitato che per la strada un tifoso dell’Inter insultasse mio padre o me, sono sempre stati rispettosi. Pur essendo il derby più titolato d’Europa e quindi il più competitivo (nessuno ha 10 Champions divise tra due squadre), i tifosi vanno insieme allo stadio, esultano, soffrono, si sfottono in maniera sana e poi tornano a casa serenamente".

Quindi l'attacco a Calhanoglu: "Da qualche anno questo signore sta facendo di tutto per trasformare il derby di Milano nel derby di Istanbul dove ci sono scene di cattivo gusto da parte di società, dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi. Sarebbe il caso che qualche amico dirigente dell’Inter gli spiegasse che questo è il derby di Milano e lo invitasse a smetterla di provocare, il derby di Milano è tanto bello così e spero che non cambi mai. A mio parere gli sfottò e le provocazioni vanno lasciati ai tifosi, i professionisti devono comportarsi diversamente. A onor del vero Hakan non è stato l’unico a provocare ma ci sono state provocazioni da entrambe le squadre che auspico siano evitate in futuro".