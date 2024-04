G7 a Milano, città blindata. Stasera i ministri a San Siro per Milan-Roma

Da oggi e per tre giorni Milano sarà una città blindata dai serrati controlli delle forze dell'ordine. Ha, infatti, preso il via la riunione dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti del G7, a Palazzo Reale. In città ci saranno perciò le delegazioni dei ministeri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, oltre all'Unione Europea, rappresentata dalla Commissaria ai Trasporti. Lo riporta Sky TG 24.

Stasera per Milan-Roma, apprende la redazione di MilanNews.it, saranno presenti a San Siro come ospiti di Cardinale l'ambasciatore americano Jack Markell e il console americano Douglass Benning, assieme ai ministri dei trasporti del G7 presenti a Milano organizzato dal ministro Salvini.