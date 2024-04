Gabbia a Milan Tv: "C'è tanta delusione. C'è da rimboccarsi le maniche per la partita di lunedì"

Flop Milan in Europa League. I rossoneri non riescono nell'impresa di rimontare la Roma all'Olimpico. I giallorossi, in vantaggio per 2-0 dopo venti minuti e nonostante l'inferiorità numerica per un'ora, vincono 2-1 e accedono alla semifinale. Altra prestazione horror dal punto di vista difensivo per il Diavolo che ora chiude, virtualmente, la sua stagione. Grande delusione per il Milan. Ai microfoni di Milan Tv al termine della gara è intervenuto Matteo Gabbia, difensore rossonero. Le sue dichiarazioni dopo l'eliminazione.

Sulla partita: “Il mio gol non conta niente. C’è tanta delusione, volevamo uscire da Roma con un risultato diverso. C’è da rimboccarsi le maniche e da domani preaprare al meglio con tutta l’energia e la forza alla partita di lunedì’ che è importantissima"

Su cosa non ha funzionato: "Ci aspettavamo tutto e l’avevamo preparata nel modo migliore possibile. C’è la delusione perché volevamo fare qualcosa di diverso. Complimenti a loro".

Sulla mancanza di lucidità davanti: "Abbiamo creato, soprattutto dal trentesimo in poi. Oggi è andata così ed è inutile dire che potevamo fare più gol. Ormai questa è passata e dobbiamo guardare alla prossima"

Sul derby di lunedì: "Una partita fondamentale e faremo tutto il possibile. Metteremo il cuore in campo"