Gabbia al posto di Pavlovic. Vanno preservati i muscoli del serbo in vista di Salah e Lautaro

vedi letture

Con ogni probabilità Paulo Fonseca scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo nelle prossime 24 ore, ma la formazione del Milan in vista del Venezia sembrerebbe avere una forma ben delineata.

Dopo averne fatto a meno a Roma, l'allenatore portoghese tornerà a schierare dal primo minuto Leao e Theo, compiendo allo stesso tempo un mini turnover con un occhio di riguardo ai prossimi importanti impegni che aspettando la formazione rossonera. A fronte di questo, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, contro il Venezia potrebbero essere preservati i muscoli di Strahinja Pavlovic, sempre in campo nelle ultime settimane fra Milan e Nazionale.

Il difensore serbo potrebbe infatti rimanere in panchina per riposarsi in vista di Salah e Lautaro Martinez, con Gabbia che dovrebbe prendere il suo posto al centro della difesa al fianco dell'inamovibile Fikayo Tomori, l'unico insieme a Maignan a non aver neanche saltato un minuto in questo inizio di stagione.