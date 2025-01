Gabbia e i leader nello spogliatoio: "Problema che non si pone. Questo è un gruppo di professionisti"

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla fine di Como-Milan.

Cosa serve per fare click?

"Il click si fa partendo dagli allenamenti. È una cosa che anche il mister ci ha detto in queste settimane, lavorare come se si fosse in partita. È una cosa che si inizierà a vedere. Sentiamo il peso di aver sbagliato l'approccio alla partita, è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare".

Sui leader nello spogliatoio

"Penso che nel nostro spogliatoio ci sia un gruppo di professionisti che è bello vivere e vedere nella quotidianità. Il discorso della leadership è un qualcosa che viene detto al di fuori ma all'interno dello spogliatoio è un problema che non si pone".