Gabbia e il rapporto con Kjaer: "Lo ringrazierò sempre per i consigli. Passiamo tanto tempo assieme anche fuori dal campo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato a MilanTv, Matteo Gabbia, autore del gol che ha aperto le danze in Dinamo Zagabria-Milan, ha parlato così del rapponto con Kjaer: “Simon lo devo e lo dovrà ringraziare sempre. Mi ha preso sotto la propria ala e mi dà sempre consigli. Passiamo tanto tempo insieme anche fuori dal campo, lo ringrazio tantissimo. Nel cerchio ci siamo caricati ci siamo ricordati di quanto faticato per arrivare a questa sera. Era un riepilogo generale per entrare in campo e fare il meglio possibile”.