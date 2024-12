Gabbia e la fascia da capitano del Milan: "La stanno indossando altri giocatori, non sarebbe rispettoso parlarne"

Alla vigilia del match contro la Stella Rossa, Matteo Gabbia ha parlato così in conferenza stampa del fatto di essere uno dei leader del Milan:

Ti senti sempre leader di questo Milan? Sogni la fascia da capitano?

"Io sono contento di quello che sto facendo. Il mio obiettivo è mettere in campo le mie qualità. Fascia da capitano? Non è giusto parlarne ora. La stanno indossando altri giocatori, non sarebbe rispettoso parlarne. E' un mio sogno, ma non ci penso tanto. Se arriverà un giorno sarò contento, ma non ci penso più di tanto".

Domani il Milan festeggerà i suoi 125 anni...

"E' un momento storico per il club. Domenica sarà una giornata speciale, dovremo rendere orgogliosi come sempre i tifosi. Il nostro obiettivo non deve cambiare, il 125 anni del club devono essere solo un incentivo, noi dobbiamo dare come sempre il massimo".