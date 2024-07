Gabbia e Pobega in visita al Milan Club New York: autografi e foto con i tifosi

Un piccolo ma significativo evento per il Milan Club New York che sta vivendo al massimo l'opportunità di vedere i propri beniamini per una volta da vicino. Nella notte italiana, il Club rossonero ha organizzato un evento privato riservato ai soci in cui c'è stata la possibilità di passare del tempo con due giocatori rossoneri: Matteo Gabbia e Tommaso Pobega.

I due rossoneri sono stati molto gentili e disponibili, prestandosi all'entusiasmo dei tifosi rossoneri americani e intrattenendosi con sorrisi, la firma di autografi e lo scatto di diverse foto insieme. Un pomeriggio che il Milan Club New York definisce come "divertente e indimenticabile per tutti". Qui la photogallery dell'evento.